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台股絕地反攻勁揚逾400點 盤中航運觀光漲風再起

2022/3/10 10:33（3/10 10:54 更新）
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台股10日盤中指數勁揚逾400點，航運、觀光族群買盤強勁。（中央社檔案照片）
台股10日盤中指數勁揚逾400點，航運、觀光族群買盤強勁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天在美股強彈及台積電大漲帶動下絕地反攻，盤中指數勁揚逾400點，航運、觀光族群買盤強勁，貨櫃三雄、航空雙雄漲風再起，觀光股也在旅行社股領軍下重振雄風。

台股今天持續上演跌深反彈行情，在權值股台積電大漲逾3%帶動下，電子、金融與傳產股齊揚，中場指數勁揚逾400點，最高來到約17466點，站回年線17329點。

其中，航運、觀光族群買盤暢旺，上市航運股漲幅近3%，觀光股也有近2.5%的漲幅。貨櫃三雄漲勢整齊，長榮、萬海上漲逾3%、陽明盤中漲近2%，裕民強漲約4%。

業界分析，展望航運市場，歐美需求動能持續，加上美西碼頭勞資協商可能引發罷工之慮，未來恐會繼續供需緊張；同時地緣政治緊張加深、全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，仍是影響航商未來營運的不確定性因素。

市場傳出航空貨運運費再次喊漲，激勵航空雙雄今天重燃漲勢，華航盤中強漲近6%，至27.2元；長榮航大漲近8%，來到30.6元，重新站回30元關卡。

觀光股同樣一片榮景，以旅行社股表現最為強勢，雄獅大漲逾5%、鳳凰強漲近7%；上櫃觀光股如五福、山富也奔上漲停，解封題材再獲投資人青睞。（編輯：張良知）1110310

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