投資台灣三大方案去年底申請案若變更 增列減碳審查

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）投資台灣三大方案今年起再延長3年，並新增綠能減碳審查項目，經濟部考量綠能環保已是國際既定趨勢，應視為廠商投資計畫書基本配備，因此趕在去年底遞件的申請案，若更改投資計畫，將被要求增提減碳項目。

行政院去年底拍板延長投資台灣三大方案，預期新增新台幣4300億元貸款額度，吸引投資台灣的資金規模可達9000億元，共創造4萬個就業機會；不過，配合2050淨零轉型政策，將要求廠商提出節能減碳規劃，並採個案審查。

在新制出爐後，每週平均有20家業者透過電話或信件詢問相關規定及初步方向，投資台灣事務所為此安排人員訓練，對永續發展、節能減碳有一定了解，才能協助與聯繫企業。

截至目前為止，已有3家企業通過審查，產業別包括電子零組件業及服務業，減碳方式都是發展光電。

首家是元晶太陽能，投入14億元生產大尺寸光電模組；第二家則是全家便利商店，將斥資168億元打造物流中心、鮮食廠與麵包廠，將在廠房屋頂設置太陽能板；第3家則是氣體供應商信銘工業，斥資8億元興建廠房，並在廠房屋頂設置太陽能板。

經濟部表示，節能減碳條件沒有強制規定，會採個案審查方式，包括使用綠電或設置再生能源設備、採用節能或低碳排設備、熱能回收或循環回收、規劃綠建築，或自我舉證其他投資有助於淨零碳排政策的項目。

不過，經濟部強調，在台灣投資需符合減碳原則，去年底提出的申請案，若廠商要變更投資計畫，將新增需要檢附減碳項目的條件。（編輯：潘羿菁）1110313