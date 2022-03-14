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台積電16日除息 早盤股價平盤附近震盪

2022/3/14 09:50
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（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電今天在平盤附近震盪，一度由黑翻紅達新台幣577元，上漲2元，市值攀高至14.96兆元。

俄羅斯與烏克蘭將於14日舉行最新一輪談判，台股今天止跌反彈，指數一度上漲98.3點，攀高至17363.04點。台積電以574元開出，小跌1元，隨後在買盤湧入，股價由黑翻紅，達577元，上漲2元，市值攀升至14.96兆元。

外資近來持股鬆動，影響台積電股價表現疲弱，據統計，外資已連續15個交易日共賣超台積電多達41萬8526張。

台積電去年度第3季現金股利將於3月16日除息，每股配發新台幣2.75元現金。法人表示，台積電近日股價波動多高於2.75元，這次不排除有機會完成填息，只是俄烏情勢發展與國際股市表現將左右台積電除息行情的關鍵。

台積電自2019年起改採每季配息，過去10次除息皆順利完成填息；其中，6度在除息當天快速填息，去年12月16日開盤即完成填息，演出「秒填息」戲碼，填息時間最長為15個交易日。（編輯：張均懋）1110314

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