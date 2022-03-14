楊梅倉火警 家樂福：其他倉庫支援、24小時運作

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（中央社記者曾智怡台北14日電）今天早上家樂福楊梅倉發生火警，家樂福下午表示，為確保消費者權益，已啟動桃園大園、高雄岡山倉庫改為24小時運作，且開放廠商直送到店，全台量販超市與線上購物出貨均未受影響。

桃園市楊梅區梅獅路家福股份有限公司倉儲今天上午發生火警，桃園市政府消防局獲報後立即派消防車、救護車及消防人員前往，並布水線進行救災。

家樂福下午表示，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，消防局也就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪。

至於起火原因，家樂福說，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

家樂福表示，家樂福在台灣擁有桃園楊梅、桃園大園及高雄岡山倉庫，3大倉庫可互相支援倉儲，因應此狀況啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店。

家樂福指出，目前全台量販及超市共317門市營業並未受到影響，線上購物由全台68個量販門市支援線上購物出貨，線上線下供貨無虞，確保消費者權益。（編輯：翟思嘉）1110314