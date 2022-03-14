油價若續漲 朱澤民：今年CPI有可能超過2%

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（中央社記者范正祥台北14日電）立委質詢關切俄烏戰事對台灣經濟與民生影響，行政院主計總處主計長朱澤民今天指出，原本估計第1季GDP成長3%，目前看來這目標也許可以達到；受油價上漲影響，CPI有可能超過2%。

立法院財政委員會今天邀請朱澤民率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，通膨於短期內是否有下降的可能。朱澤民指出，通膨要看國際油價上升影響，以及擾亂因素，尤其是俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續多久。

朱澤民說，雖然國際油價上漲帶給國內通膨壓力，但是因為國內產業結構改變，對於原油的依賴程度已經降低，不像以前那樣嚴重。例如2014年，原油進口占國內生產毛額（GDP）6%，2021年比重已經降低到2.6%，比重越來越低。

朱澤民指出，根據主計總處模擬的估計，如果石油輸出國家組織（OPEC）油價漲10%，在其他情況不變下，台灣經濟成長率可能會下降0.1個百分點。

國民黨立委林德福擔心國際油價上漲會衝擊民眾生計，朱澤民表示，雖然要適當反映成本，但是也要考慮到民生，所以目前油價政策漲超過一定的比例，中油會吸收。

朱澤民說，國內物價與國際比較相對穩定，根據馬基特公司（IHS Markit）估計，今年全球通膨率約為4.6%。他表示，目前估計台灣是1.93%，5月份會再預估。

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另外，民進黨立委吳秉叡質詢，主計總處於2月24日預估今年GDP成長4.42%，消費者物價指數（CPI）年增1.93%，當時有沒有考量到俄羅斯侵略烏克蘭的狀況。對此，朱澤民回應，俄烏戰事是在主計總處發布當天發生，所以計算時尚未考慮。

吳秉叡追問，如果將俄烏戰事的因素納入，GDP是否有下修可能，CPI是否可能超過2%。朱澤民表示，影響GDP還有其他因素，原本估計第1季GDP成長3%，目前看來這目標也許仍可以達到；CPI超過2%「有可能」，主要受油價上漲影響。（編輯：張均懋）1110314