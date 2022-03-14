立委關注假訊息下架機制 NCC拚3月底提數通法草案

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（中央社記者蘇思云台北14日電）立委關注如何建立從網路平台移除假訊息的機制，NCC主委陳耀祥表示，牽涉多方利害關係人意見，持續溝通中，希望3月底前可以提出數位通訊傳播服務法草案。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務概況及當前立法計畫。民進黨立委林楚茵、許智傑關注假訊息下架機制為何，媒體若引述假訊息應該如何處理。

陳耀祥表示，行政院有不實訊息防治平台，各機關彼此分工，屬於聯防概念。如果謠言訊息違反社會秩序維護法而被裁罰，有可能下架；或違反兒少法時，可透過iWIN網路內容防護機構，通知社群平台下架相關訊息，但是，法規上目前確實無法要求網路平台立即下架假訊息。

陳耀祥表示，數通法牽涉平台責任義務以及網路治理議題，由於網路態樣很多，多方利害關係人意見不同，希望3月底可以提出數通法草案。以鳳梨丟棄相關假訊息為例，可能屬於農委會權責，依數通法規劃，農委會先啟動認定訊息是否為假、做出裁處，後續NCC相關機制來負責執行、通知平台下架等。

對於媒體若引述假訊息，陳耀祥說明，目前NCC規管的廣電媒體，在衛廣法規範製播新聞不能違反事實查證原則，具體執行上會針對個案做判斷。

NCC專案報告指出，去年12月29日公布數位通訊傳播服務法草案架構，後續將透過說明會、公聽會及機關協商等程序，持續聽取各界意見。（編輯：楊蘭軒）1110314