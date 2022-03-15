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東陽前2月稅前獲利年增22% 每股稅前賺0.3元

2022/3/15 08:50
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）汽車零配件廠東陽自結前2月累計稅前獲利新台幣1.81億元，較去年同期成長22%，前2月每股稅前純益0.3元。

其中東陽2月自結稅前獲利6065萬元，較去年同期成長94%，東陽指出，即使受到2月春節假期長、上班天數少影響，2月獲利仍有不錯表現。

東陽表示，在原廠委託製造（OEM）、售後維修市場（AM）掌握電動車潮流，加強研發輕量化新技術、新工法、新產品，穩固AM和OEM兩大汽車零配件市場。

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本土法人指出，今年上半年汽車產業仍受車用晶片短缺影響，航運缺艙缺櫃問題持續，東陽今年營運可漸入佳境，預估今年業績逼近198億元，年增7%至8%區間，今年產能利用率可持續提升，今年獲利看10.8億元，年增幅度看超過6成，每股純益估超過1.8元。

法人指出，東陽在全球AM塑膠件市占率達7成，在全球AM鈑金件市占率也有35%，去年全年AM產品占東陽整體銷售比重約69%，OEM占比約31%。（編輯：趙蔚蘭）1110315

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