手機報稅再升級 新增編修功能繳稅管道更多元

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（中央社記者張璦台北15日電）報稅季將來臨，財政部北區國稅局表示，手機報稅今年提供新增編修扶養親屬、所得及扣除額資料功能，且行動支付也可繳稅。另強化報稅預約制度，民眾將可透過電話、網路預約次日起3天內臨櫃服務時段。

北區國稅局指出，5月報稅季將登場，民眾可透過「行動電話認證」執行身分驗證，下載所得及扣除額資料，不用讀卡機也能辦理網路報稅，今年更推出手機報稅2.0服務，新增編修扶養親屬資料功能。

北區國稅局說明，「行動電話認證」是利用中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信及統一超商電信用戶的行動電話號碼、身分證統一編號和健保卡卡號為通行碼，進行身分認證；運用「行動電話認證」，透過網路使用綜合所得稅電子結算申報軟體，查詢所得及扣除額資料後，即可進行申報繳稅作業。

北區國稅局指出，民眾今年可選擇使用手機裝置進行申報及繳稅作業，在建立基本資料後，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」完成身分認證，系統自動帶入申報戶成員的所得及扣除額資料，並自動計算稅額，民眾按照後續簡單操作步驟就可以完成申報。

北區國稅局表示，系統帶入的申報資料，仍可透過手機切換至「編修模式」進行所得或扣除額等資料的編輯，如果因手機螢幕尺寸較小導致編輯不易，可改用電腦、平板裝置登入報稅系統進行資料編修。

同時，今年手機報稅增加行動支付與電子支付帳戶繳稅功能，繳稅管道更為多元。不過，北區國稅局提醒，目前外僑納稅義務人尚非手機報稅2.0可適用對象，建議採用電腦裝置辦理網路報稅。

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臨櫃服務部分，財政部表示，去年開放網路及電話預約服務，確實有效分流人潮，今年再強化預約系統，各地區國稅局全面開放網路及電話預約，民眾可預約次日起3天內的時段，依時段至現場報到取號，系統會自動優先叫號、服務，減少民眾等候時間。

民眾若無預約，要當天報稅者則可以利用網路線上取號，先查詢國稅局的叫號進度及現場等候人數，選擇避開人潮較多的時段。（編輯：趙蔚蘭）1110315