更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播
國際

俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

亞股幾乎全收跌 港股持續重挫

2022/3/15 18:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港15日綜合外電報導）亞洲股市今天幾乎全收跌，中國科技之都深圳因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻封城，加上俄羅斯向中國請求軍援的擔憂，香港科技股領跌恆生指數。

俄軍入侵鄰國烏克蘭至今，全球股市持續急劇下跌，國際強權對俄國實施癱瘓性制裁，眾多跨國企業紛紛退出俄國市場。

外界擔心制裁措施對俄國大宗商品供應造成影響，尤其是石油，國際油價飆漲也讓人擔心已經很高的通膨將失控，衝擊脆弱的經濟復甦。

香港股市是受最嚴重打擊市場之一，中國監管機構對科技企業的打壓，早就讓香港承受不小壓力，這是中國政府收緊對經濟控制的舉措之一。

美國當局也正尋求對在紐約上市的中國企業施壓消息，上週引發美股中概股集體暴跌。傳出深圳封城新聞後，今天賣壓持續出籠。

中國表示，深圳14日起封城7天，抑制疫情擴散後，香港恆生指數昨天急跌，恆生科技指數大跌11%。

恆生指數今天跌幅一度超過6%，最終收跌5.72%，恆生科技指數則暴跌8%左右。

上海股市也挫跌4.95%；雪梨、首爾、台北、雅加達、曼谷和威靈頓股市都收跌；東京、新加坡和馬尼拉股市則收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110315

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族