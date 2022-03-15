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台銀員工涉舞弊 金管會：從嚴檢視內控三防線

2022/3/15 19:02
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（中央社記者謝方娪台北15日電）台灣銀行蘇澳分行張姓員工曠職且失聯，台銀追查發現員工涉嫌挪用客戶資金，金管會表示，台銀最晚須在明天提交處理報告，金管會將從嚴檢視銀行內控三道防線是否有效。

台銀蘇澳分行張姓員工因曠職且失聯，台銀成立專案小組調查，發現員工涉及挪用客戶款項，對此台銀已移請檢調偵辦並於3月7日向金管會通報重大偶發事件，台銀強調，相關客戶權益不受影響。

金管會銀行局副局長童政彰表示，台銀上週向金管會通報重大偶發事件，提到員工和客戶有不當資金往來，後續進一步發現員工涉及挪用客戶資金，目前相關金流和涉及客戶權益部分，台銀都還在徹底清查中。

依照規定，台銀必須在7個營業日內函報事件詳細資料和後續處理情形至金管會，童政彰指出，目前尚未收到台銀報告書，台銀最晚明天就必須把報告送到金管會，金管會也會持續追蹤台銀處理情況。

金管會主委黃天牧先前曾表示「十步之內，必有芳草」，意指仍有善盡控管職責的銀行，主動發現員工舞弊案件。外界關注，台銀在員工落跑後成立專案小組調查發現此案，是否可算是「芳草」。

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童政彰說，金管會鼓勵賞罰分明，若銀行能透過內控三道防線主動察覺行員舞弊並呈報至金管會，同時確保客戶權益，金管會認定銀行內稽內控仍然有發揮作用，就不一定會進行重大處分，不過，必要前提是銀行內控三道防線必須有效。

他指出，不管銀行透過第一道防線的自行查核、第二道防線的風管程序偵測、或第三道防線的內部稽核察覺，金管會都會認定銀行內稽內控仍有效，但若舞弊案並非從內控三道防線所查核，金管會原則上都會從嚴檢視。（編輯：潘羿菁）1110315

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