萬海去年EPS 42.35元 擬配現金10.5元股票1.5元

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（中央社記者賴言曦台北15日電）萬海今天公布2021年稅後純益為新台幣1033.43億元，每股稅後盈餘（EPS）42.35元，年增813%。董事會建議配發現金股利10.5元及股票股利1.5元，議案最終仍須提交股東會承認。

萬海今天公布2021年財報，全年營收累計2280.05億元，年增178.46%，全年稅後純益1033.43億元，每股純益42.35元，年增813%。

萬海表示，現在市場上營運工具包含船和貨櫃的租金成本飆高，以自有資金來擴充營運資產，將可以增加公司未來的競爭力。因此將保留部分資金用以購買自有資產，以利擴展公司航線布局。

至於中國大陸COVID-19本土疫情封城的市場影響方面，萬海表示，目前中國大陸各碼頭營運仍然正常，封城區域主要在市區內的電商物流倉庫為主，其他封城區外的工廠運作正常，目前仍有庫存可以出貨，如果封城時間維持一週之內，仍可調配。但是如果超過一週，影響則需再觀察。

萬海今天股價開高走低，終場收在172.5元，下跌9.5元，跌幅5.22%。（編輯：黃國倫）1110315