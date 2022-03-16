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萬海新闢東印航線 強化市場布局

2022/3/16 18:18
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（中央社記者賴言曦台北16日電）為強化東印市場布局、縮短運送時間，萬海今天宣布3月27日起開闢東印航線，行經湛江、越南航點，將配置4艘實裝約1200 TEU船舶擔任定期巡航服務。

萬海主力雖為近洋線，但近年也積極發展中遠洋、遠洋線業務，除了耕耘多年的南美航線外，萬海去年還增闢了美東航線。至於這次新闢的東印航線，則屬於近洋至中遠洋航線。

萬海指出，巡航一次共計28天，沿線的靠港順序為海防、湛江、南沙、卡萊、巴生北港、清奈、維札格、巴生北港、海防。

萬海指出，這是為了強化亞洲區間至東印航線的布局，可縮短運送時間，提供更便利、迅速的選擇，滿足客戶運送需求。

此外，萬海昨天公布2021年稅後純益為新台幣1033.43億元，每股稅後純益（EPS）42.35元，擬配發現金股利10.5元，股票股利1.5元。

萬海股價今天走低，下跌11元，收在161.5元，跌幅為6.38%。

截至2021年12月，萬海擁有146艘營運船舶，其中自有船舶比重約60%，運力約為42.7萬TEU。（編輯：潘羿菁）1110316

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