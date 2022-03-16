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首頁 / 證券

中國當局信心喊話港股領漲 亞股全面反彈

2022/3/16 18:56
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（中央社香港16日綜合外電報導）近來慘跌的亞洲股市今天在港股逾9%的凌厲漲勢帶動下反彈收高。中國當局承諾將對國內市場提供穩定支撐，激勵香港和中國股市雙雙勁揚。

亞洲股市在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、美國聯邦準備理事會（Fed）計畫開始升息，以及中國COVID疫情恐衝擊成長前景等疑慮引發賣壓大跌後，投資人紛紛重回區域股市逢低承接。

港股恆生指數今天表現亮眼，逾9%漲幅領漲亞股。新華社報導，中國當局表示，將維持股市穩定，支持企業境外上市，激勵香港和中國股市走高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「中國國家經濟政策機構採取重大協調行動，以支持市場風險情緒，這些行動包括國務院支持海外上市，和美國就（紐約掛牌股票）交涉，最重要的是透露了對中國大型科技股的管制可能很快將結束。」

香港恆生指數收漲9.1%，來到20087.50點。上海綜合股價指數收漲3.5%，來到3170.71點。日經225指數收漲1.6%，來到25762.01點。

至於其他的亞洲股市也走高，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、雅加達股市收漲逾1%，台北和紐西蘭股市也上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110316

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