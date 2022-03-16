政府邀工商團體交流淨零碳排 業界盼輔導獎勵並進

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）國發會預計3月底公布2050淨零碳排路徑圖，國發會主委龔明鑫以及經濟部部長王美花今天共同主持淨零排放產業座談會，了解業界看法；業界建議，政策應包含具體輔導措施與獎勵誘因。

國發會、經濟部及環保署也將於未來兩週共同舉辦6場「淨零排放政策產業交流座談會」，邀集全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、工業協進會、中小企業總會、電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會等7大工商團體會員，分別於北、中、南進行座談，聽取業界提供的看法與建議。

國發會今天發布新聞稿表示，為了讓2050淨零排放的政策更貼近各界需求，經濟部、環保署等部會去年開始，陸續以工作圈或產業別分組，共同舉辦政策討論、廣納各界意見，至今已經召開超過50場會議。

國發會今天也召開第1場製造業交流座談會，邀請全國工業總會、工商協進會，及電機電子工業同業公會會員廠商與會，出席業者橫跨鋼鐵業、石化業、造紙業、PCB電路板、電子業、機械業等。

今天會議由環保署報告2050淨零路徑規劃方向及轉型對策，而針對企業關心的穩定供電、充裕綠電、碳盤查、碳費規劃議題，經濟部及環保署也提供說明，讓企業了解政府政策方向。

會中強調，2050淨零排放政策將以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎，進行推動。

與會代表表示，工商界樂見政府3月底公告淨零排放路徑圖，期盼政策包含具體輔導措施與獎勵誘因，指引企業順利低碳轉型。

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公會也建議，政府應更鼓勵業者設置再生能源裝置、研議綠電依不同產業需求合理分配、輔導業者建立碳盤查能力、建構外部查驗機構驗證能量且確保查證結果可被國際認可、國內碳費徵收可向碳邊境調整機制（CBAM）申請抵減，避免雙重課稅、建置可與國際連結的碳權交易機制等。

王美花及龔明鑫對此回應，針對企業關切議題及建議，政府相關部會均將審慎研議參採，希望企業與政府攜手合作，共同達成2050淨零轉型願景。（編輯：林興盟）1110316