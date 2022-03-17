美股勁揚 法人：台股有望跟漲挑戰17000點

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（中央社記者張建中台北17日電）美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，美股震盪收高，道瓊指數勁揚518.76點，那斯達克指數大漲487.93點。法人預期，台股有望跟漲，有機會挑戰17000點關卡。

Fed宣布升息1碼以控制通膨，美股一度轉跌，之後回升收高。道瓊工業指數上漲518.76點，漲幅1.55%；標準普爾500指數上漲95.41點，漲幅2.24%；那斯達克指數揚升487.93點，漲幅3.77%；費城半導體指數大漲159.83點，漲幅5.03%。

國內外產業訊息方面，鴻海去年稅後淨利新台幣1393.2億元，年增37%，為史上第3高，每股純益10.05元。鴻海預期，今年第1季業績表現將是10年來最佳，全年業績將較去年持平。

華碩去年大賺近6個股本，每股純益59.98元，預計每股配發42元現金股利。宏碁去年每股純益3.63元，創11年來新高，每股將配發2.28元現金股利。

廣達去年每股純益8.73元，創歷史新高，預計每股配發6.6元現金股利。

臻鼎-KY去年賺進超過1個股本，每股純益10.21元，每股將配發5元現金股利，今年將積極擴張載板，並計劃未來投資600億元。

聯發科股利政策出爐，每股將配發73元現金股利，股利創歷史新高紀錄，以16日收盤價907元計，殖利率達8.04%。

法人表示，Fed宣布升息1碼，符合市場預期，美股以利空出盡反應，台股有機會跟漲，只是俄烏危機及中國大陸疫情等變數仍須留意觀察。（編輯：趙蔚蘭）1110317