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台股噴漲507點 台積電領軍電子股全面反彈
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台股噴漲507點 台積電領軍電子股全面反彈

2022/3/17 13:40（3/17 13:45 更新）
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台股17日在台積電領軍下開高走高，近期跌深的電子股全面反彈，指數終場突破17400點關卡，收在17448.22點，勁揚507.39點。中央社記者張新偉攝 111年3月17日
台股17日在台積電領軍下開高走高，近期跌深的電子股全面反彈，指數終場突破17400點關卡，收在17448.22點，勁揚507.39點。中央社記者張新偉攝 111年3月17日
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（中央社記者張建中台北17日電）美股連兩天呈現大漲，台股今天在台積電領軍下開高走高，近期跌深的電子股全面反彈，指數終場突破17400點關卡，收在17448.22點，勁揚507.39點，成交值新台幣4008.73億元。

台積電股價收在582元，大漲24元，市值激增6223億元，攀高至15.09兆元，並貢獻大盤指數200點。股王矽力-KY強攻漲停3160元，股后信驊也大漲235元，高價股齊揚，緯穎收復1000元大關，台股再現九千金。

聯發科每股擬配發73元現金股利，激勵股價揚升至968元，大漲61元；鴻海去年賺逾1個股本，股價也上揚2.5元。整體電子類股指數大漲3.72%，為台股強漲一大動能，金融與傳統產業股也都同步走揚。（編輯：張良知）1110317

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