央行閃電升息1碼 分析師：台股開盤恐逢壓

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（中央社記者江明晏台北18日電）美股連3紅，台灣央行閃電式升息1碼，分析師認為，台股在大漲500點過後，今天開盤恐逢震盪壓力，上檔有月線、季線及半年線反壓，指數宜速站上17650點，才有助緩解壓力。

儘管國際油價大漲，華爾街股市主要指數仍走揚，連續第3個交易日收紅。市場現正密切關注烏克蘭戰事的發展，同時消化各國央行的貨幣緊縮動作。

睽違10年，央行閃電式升息1碼，不僅跌破專家學者預期，也宣告著央行正式啟動貨幣緊縮，風向改變牽動著房市與股市。

新光投信董事長劉坤錫表示，台灣跟進升息腳步，預估對股市會有短暫震盪，但幅度應該不會像先前俄烏開戰那樣波動劇烈，後續則要觀察台灣後續升息腳步快慢，以及戰爭是否會持續拖垮經濟需求，還有中國對疫情「清零」措施，是否會繼續導致多個城市封城等狀況。

台新金首席經濟學家李鎮宇研判，今年仍會延續股優於債的態勢，從台股本益比來看，即使今年升息2碼，對殖利率影響都很有限。升息對以銀行為主體的金融股將較受惠。

台股17日強勁反彈，指數終場大漲507.39點，收在17448.22點，漲幅3%，成交值新台幣4008.73億元，收復年線。三大法人同步買超，其中外資及陸資買超448.2億元，且在連續18個交易日賣超台積電後，首度轉賣為買。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股目前年線仍維持向上攀升趨勢，對盤勢應具助漲力道，但台股結構不盡理想，上檔有月線、季線及半年線反壓。

黃國偉說，近日指數皆維持在上週高點17581.57點及低點16764.78點之間，表現弱勢。台股月線下彎幅度陡峭，指數宜速站上17650點，才有助緩解壓力。（編輯：趙蔚蘭）1110318