更多編輯台推薦新聞：
3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真
國際

3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報3/18
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

金融強勢航運熄火 台股早盤狹幅震盪

2022/3/18 09:32（3/18 09:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股18日開低走高，在平盤17448點附近狹幅震盪。（中央社檔案照片）
台股18日開低走高，在平盤17448點附近狹幅震盪。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）台灣央行閃電式升息1碼，台股今天開低走高，在平盤17448點附近狹幅震盪，台積電小跌、金融股強勢，航運族群熄火。

華爾街股市主要指數連3個交易日收紅，市場密切關注烏克蘭戰事發展，同時消化各國央行的貨幣緊縮動作。睽違10年，台灣央行閃電式升息1碼，牽動股市表現。

歷經昨日大漲500點的激情後，台股今天狹幅震盪整理，至9時15分左右，台股加權指數下跌8.72點，來到17439.5點。

受惠升息，金融股一片欣欣向榮，中信金上漲近3%，台企銀上漲近3.5%，兆豐金上漲1%，第一金上漲近2%、開發金上漲逾1%，富邦金小漲0.5%。

台積電小跌1元，跌幅0.17%，至581元；貨櫃三雄走跌，長榮下跌3%、陽明下跌逾2%、萬海跌幅約2.68%；航空雙雄下跌逾1%；股王矽力-KY大漲逾5.5%，至3335元。（編輯：趙蔚蘭）1110318

延伸閱讀
台股勁揚507點市值增1.56兆元 法人：上檔仍有壓外資強力回補 買超448億元居台股史上第4大美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵央行閃電升息1碼 新台幣早盤強升近2角央行閃電升息1碼 分析師：台股開盤恐逢壓俄烏、升息兩因素影響台股 法人估萬八有撐
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀