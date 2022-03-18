金融強勢航運熄火 台股早盤狹幅震盪

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（中央社記者江明晏台北18日電）台灣央行閃電式升息1碼，台股今天開低走高，在平盤17448點附近狹幅震盪，台積電小跌、金融股強勢，航運族群熄火。

華爾街股市主要指數連3個交易日收紅，市場密切關注烏克蘭戰事發展，同時消化各國央行的貨幣緊縮動作。睽違10年，台灣央行閃電式升息1碼，牽動股市表現。

歷經昨日大漲500點的激情後，台股今天狹幅震盪整理，至9時15分左右，台股加權指數下跌8.72點，來到17439.5點。

受惠升息，金融股一片欣欣向榮，中信金上漲近3%，台企銀上漲近3.5%，兆豐金上漲1%，第一金上漲近2%、開發金上漲逾1%，富邦金小漲0.5%。

台積電小跌1元，跌幅0.17%，至581元；貨櫃三雄走跌，長榮下跌3%、陽明下跌逾2%、萬海跌幅約2.68%；航空雙雄下跌逾1%；股王矽力-KY大漲逾5.5%，至3335元。（編輯：趙蔚蘭）1110318