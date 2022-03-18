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股匯雙紅 新台幣收28.36元創1週新高

2022/3/18 18:42
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（中央社記者蘇思云台北18日電）央行閃電升息1碼，台北股匯市今天雙雙收紅，新台幣兌美元今天收盤收28.36元，升值9.6分，來到一週新高，台北及元太外匯市場總成交金額為22.205億美元。

睽違10年半，央行17日宣布升息1碼，跟進美國聯準會（Fed）升息幅度，台股今天盤中一度下探17359.5點，跌逾80點，終場在鴻海等個股拉尾盤助攻下，指數翻紅，收在17456.52點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超24.55億元。

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外匯交易員表示，今天外資跟出口商都有拋匯，新台幣上午一度升值近2角，不過隨即有美元買盤湧現，盤中升幅逐漸收斂整理；新台幣兌美元今天開盤價為28.440元，最高28.258元、最低28.440元，最後收28.36元，來到一週來新高。

外匯交易員表示，央行升息1碼能否緩解資金外流還要持續觀察，新台幣短期仍會走整理格局，後續仍要持續關注外資在台股的動向。（編輯：黃國倫）1110318

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