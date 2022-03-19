房貸族荷包縮水 中信銀最快23日調整利率

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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北19日電）為抑制通膨，央行睽違近11年啟動升息，房貸族壓力加劇。國泰世華銀、北富銀等多家民營銀行最快4月起陸續反映房貸利率調升，中信銀最快3月23日就會調整。

美國聯準會（Fed）17日宣布升息1碼，下午台灣央行理監事會議決議跟進升息1碼，鷹派作風跌破外界眼鏡。央行睽違近11年再升息，貸款族壓力勢必更為沈重。

重貼現率18日起調升0.25個百分點，調整後為1.375%，公股行庫隨即密切開會，陸續公告調整牌告利率，其中指標台銀1年期定儲機動和固定利率升破1%大關。

一般房貸利率多以「定儲利率指數」加「固定加碼碼距」計算，各銀行參考的定儲利率指數不同，有銀行連動國內前5大行庫定儲利率平均數作為基準，有些連動前10至15大行庫定儲利率，再剔除最高和最低的兩家取平均數。

央行升息1碼後，各銀行房貸指標利率將往上走，中信銀回應，每月23日為房貸利率調整生效日，若當初客戶申辦的房貸採月指數計息，利率最快3月23日會調整，若採季指數計息，下次會在5月23日調整利率。

國泰世華銀行指出，定儲利率指數依各客戶約定方式，可能採季變動或月變動，下一次指數調整生效日為4月1日，調整幅度依國泰世華銀行定儲利率指數規範辦理。

台北富邦銀行表示，若房貸客戶選擇即時機動調整機制，預計本次最快會在4月貸款指標利率調整日起調升，若房貸客戶選擇定期機動調整，則會等下次調整週期時利率才會調升。

央行啟動升息，市場預期，除非政府政策性貸款，房貸利率1.31%地板價恐將絕跡。

一名民營銀行主管說，地板價一向是央行和銀行間的非書面默契，利率是否鬆動，重點在央行態度，目前看來應會大致反映1碼的調升空間。（編輯：潘羿菁）1110319