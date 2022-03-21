追求淨零碳排 經部：先求供電無虞將建微電網

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（中央社記者張璦台北21日電）國際掀起淨零碳排浪潮，不過經濟部能源局長游振偉強調，台灣必須先力求供電無虞，才能討論綠電結構配比，303停電為單一電廠事故引發全台停電的連鎖效應，因此未來政府要朝區域電網、微電網建置邁進。

此外，根據國際能源署（IEA）估計，若要達成2050淨零排放，再生能源占比要達到70%以上，游振偉坦言，台灣受限地理環境，沒有外援系統可以仰賴，「這是更大挑戰」。

2022年ESG永續台灣國際峰會今天登場，總統蔡英文、金管會副主委蕭翠玲、游振偉、永豐金控董事長陳思寬、中石化董事長陳瑞隆等人出席。

各界關心能源轉型過程，再生能源電網與系統韌性如何提升，針對相關作法和目標，游振偉在論壇中表示，推動2050年淨零排放過程中，能源轉型當然是一大基礎，不過首先還是要先求穩定供電，再來才求取再生能源電力結構配比最佳化。

游振偉指出，政府在進行未來再生能源配比檢討時，會先視電力成長狀況，從國家整體經濟成長、產業結構調整和電氣化趨勢，綜觀未來整體電量，並以一個區間長遠估算配比，保持彈性。

游振偉說，根據IEA相關資料，若要達成2050淨零排放，再生能源占比要達到70%以上，至於台灣有無可能做到，他表示，這是更大的挑戰，因為台灣為孤島系統並無外援供應，電力穩電供應方面，再生能源伴隨的不確定性，需搭配儲能系統因應，並兼顧供需穩定。

游振偉舉例，303停電為單一電廠事故，但因電網連動，衝擊全台灣，未來要朝區域電網、微電網建置邁進，落實韌性概念、侷限單一事件影響範圍，而經濟部也在積極檢討電網架構如何走向區域化，以及智慧電網進行供需控制。

同時，游振偉表示，火力發電機組未來將扮演穩定電網角色，在淨零架構下，一定要運用碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）等技術；氫能發電方面，台電也在研究當中，初步可能選擇中南部機組進行天然氣、氫氣混燒試驗。

談及電力需求端，游振偉說，各產業、部門節能工作的推動，與之後的再生能源占比息息相關，未來透過提升能源效率，讓電力需求零成長、負成長，則是更具野心的規劃，但這端看技術發展情況。

此外，蕭翠玲致詞時表示，落實減碳轉型，上市櫃公司可扮演領頭羊，帶動、協助中小企業並串連上下游供應鏈，而金管會剛於3日發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，自2023年起，分階段推動溫室氣體盤查的資訊揭露，目標是在2027年，讓全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查。

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蕭翠玲說，從全球角度來看，要達到淨零碳排、永續發展等目標，需跨產業、跨領域、跨部會，甚至是跨國合作；對金融業、企業而言，也非短時間內或單一部門就能完成，而是需整個組織長期規劃、推動。

陳瑞隆則於在論壇中指出，台灣中小企業占整體企業比例非常高，而極端氣候衝擊企業獲利、減排又需要技術和資金，中小企業在推動淨零碳排所面臨的挑戰相當艱鉅，政府必須在這方面應提供協助，且不只是技術面幫助，資金面也得預先規劃，讓中小企業不至於資金匱乏，最終功敗垂成，而對台灣實現2050淨零碳排目標造成影響。（編輯：潘羿菁）1110321