市場信心薄弱 亞股跌多漲少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港21日綜合外電報導）亞洲股市經歷上週勁揚後，樂觀行情減弱，今天收盤跌多漲少，一方面油價再度走揚，投資人也密切關注烏克蘭戰爭情勢。土耳其表示，基輔和莫斯科正朝向達成停火協議前進。

法新社報導，股市信心依舊薄弱，歸咎於東歐戰事危機恐對全球經濟帶來沉重打擊，以及央行採取貨幣緊縮政策。

亞股上週買氣熱絡，除了逢低進場，利多還來自中國承諾會支持深受打擊的股市，以及有跡象顯示北京對科技業的打壓快要結束。不過，交易商今天難以維持相同熱度。

不過，戰爭結束的希望昨天受到提振，因為土耳其當局表示，正在當地進行談判的俄羅斯和烏克蘭代表接近達成停戰協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天也在美國有線電視新聞網（CNN）訪問中呼籲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與他直接對話，他說這是停戰的唯一方法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港股市今天連續第2個交易日收低，下挫0.9%。儘管中國當局上週宣布，將對近期飽受震盪所苦的股市提供支援，消息激勵港股連2日走揚；但因為遲不見政策具體細節，市場信心繼續受到影響。

雪梨、首爾、馬尼拉和曼谷股市今天也都收黑。但上海股市收盤小漲0.1%，新加坡、台北和威靈頓股市也都收高。雅加達股市則收平，東京股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110321