通膨拉警報 和碩童子賢：提高生產力是最好解方

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（中央社記者吳家豪台北22日電）代工廠和碩董事長童子賢今天出席智慧城市展台北場受訪表示，升息會帶來資金流動，對股市稍微有影響；要解決通膨最好的方法，是提高生產力，如果服務業或製造業效率能更高，就會抵銷通膨影響。

今天童子賢戴著代表烏克蘭國旗顏色、印有聲援烏克蘭字樣的口罩出席活動，他對此簡短表示，「全球都關心」。

童子賢在和碩展區受訪指出，升息會帶來一些資金流動，對股市稍微會有影響，目前為止非常合理，因為全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和歐洲發展帶來輕微的擾動不安。

童子賢認為，要解決通膨最好的方法，其實是生產力的提高，所謂通膨是發行更多的通貨之後，可以購買服務和產品的能力被稀釋掉。如果人類社會的服務產業或製造產業效率更高的話，就會把通膨的影響抵銷，讓實質購買力不但不減少，也許還可以增加。

童子賢也喊話，應該要有信心，全球經濟100年來的歷史看得出很多次通膨，可是因為數位科技和網路的進步，生產力也提高，每個人可以享受到的產品和服務不怕100年來的多次通膨影響，所有地球村都可以享受到更幸福的成果。

台北市電腦公會主辦2022年數位轉型智慧城市展，和碩展示5G O-RAN專網的核心前瞻技術、智慧製造管理應用、專網垂直整合應用與軟硬體研發成果，同時透過不同應用場域的建置，提升5G專網應用在智慧製造、衛星通訊防災備援系統、智慧運輸等的可實現性，期望藉此帶動本土5G通訊產業成長。

童子賢說，大家已經看到疫情發生以來，全球主要經濟體可以運作得不錯，數位科技網路科技的高度發展帶來很大幫助。如果疫情發生在20年前，全球運作就掛掉了。

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他強調，5G是數位通訊與網路結合，已經往新的階段發展，5G不是3G、4G的進步，而是跳躍式的革命，3G、4G偏向滑手機滑得更順暢，到5G有很多設備對設備、環境監控智慧感測器等地端和雲端互相溝通，因為資料量非常大，只有5G這樣的新技術才有辦法應付。

童子賢認為，5G如果成功帶動起來，對台灣產業下一步的布局和發展和產值，都會產生重要的正面影響。（編輯：趙蔚蘭）1110322