柯文哲：2050年淨零排放 掌握數位轉型公私協力努力

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台北市長柯文哲今天表示，COVID-19疫情終究會過去，下一個面對2050年碳中和與淨零排放趨勢，國家和社會要掌握數位轉型的新常態，透過公私協力不斷努力。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館登場，柯文哲代表主辦單位之一台北市政府致詞表示，今年智慧城市展線上線下虛實整合，從台北場擴展到高雄場，參展廠商超過450家，使用超過1500個攤位，預計參展人次可到12萬人次，已是亞洲最大智慧城市展，有助推動城市外交。

柯文哲指出，近年邀請桃園市和高雄市參與智慧城市展，這代表「不要關起門來自己幹」，展會規模變大，也利用這個平台，把台灣在智慧城市展業成績向世界推銷，增加國外商機。

柯文哲說，後COVID-19疫情時代，全球產業以數位轉型最重要，政府做數位基礎建設為基礎；他說，疫情終究會過去，下一個面對2050年碳中和和淨零排放趨勢，國家和社會要掌握數位轉型的新常態，透過公私協力不斷努力。

桃園市長鄭文燦代表主辦單位之一桃園市政府致詞指出，智慧城市展非常成功，不僅做好經驗分享，也做好城市外交，數位國家、智慧城市是台灣重要成就，應用也獲得很多國家採納。

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鄭文燦表示，數位轉型是核心，未來低碳、能源韌性等轉型是重要方向，其中水的韌性很重要，儘管台灣降雨量全球第3，仍有治水、親水、不淹水、穩定水資源供應的挑戰，要把用水韌性提高，經濟部推動北水南調很重要，需要用到智慧管理系統。

經濟部長王美花受邀代表行政院長蘇貞昌致詞表示，台北市和高雄市藉由智慧城市展拓展科技應用和城市交流，台灣資通訊和半導體產業是強項，資通訊應用展示城市治理、交通、教育以及各項生活所需，讓資通訊產業聰明應用，符合人的需求，智慧城市為人類需求服務，為城市良好治理服務，需要人文的想像面，不是生硬的科技產品，展現好的應用層面。（編輯：張均懋）1110322