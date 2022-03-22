中國疫情恐衝擊電子業 童子賢：1、2個月影響難免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）中國深圳、東莞及上海疫情嚴峻，當地加強防疫管制，恐導致電子供應鏈物流不順。代工大廠和碩董事長童子賢今天對此表示，短期1、2個月的影響在所難免，不過電子業今年全年目標受到的影響有限，他相信應付得來。

童子賢今天出席智慧城市展台北場接受媒體聯訪，被問及對中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能影響電子業供應鏈及物流的看法。

他表示，和碩在蘇州、上海廠區都進入戒慎小心的防疫狀態，但生產沒有停，只隔離局部有疑慮的單位，整個廠區幾萬人還是持續在運作。

童子賢說，世界正在適應疫情及回復正常，短期因為珠江三角洲和長江三角洲爆發出疫情，戒慎戒恐去面對，中國政府因為有局部清零的政策目標，電子業受到短期1、2個月的影響在所難免。

童子賢強調，如果需求不變的話，不用那麼擔心，這2個月出貨不會是零，到5月或6月疫情緩和後可以補齊。

從長期來看，童子賢認為，電子業今年全年目標受到的影響有限，加上目前處於淡季，「我相信是應付得來」。（編輯：趙蔚蘭）1110322