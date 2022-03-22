峰源-KY擬4月下旬上市 規劃泰國新廠第4季投產

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（中央社記者潘智義台北22日電）家具製造廠峰源-KY董事長蔡文達今天表示，家具產業逐步回復至疫情前水準，且開發新產品、新客戶有成，泰國新廠規劃在今年第4季投產。

峰源-KY預計於4月下旬在台股掛牌上市。

蔡文達在媒體交流會指出，泰國新廠規劃年產能78萬套沙發，占整體產能1/3，未來泰國廠年產值有機會達到6200萬美元。

他進一步解釋，目前泰國廠是承租工廠，產能有限，2021年營收約780萬美元，今年有機會翻倍，明年新廠營運，營收不排除貢獻2000萬美元。

峰源-KY說明，中國為全球最大家具生產國，占40%，也是最大消費國，占整體家具消費市場30%，美國占家具消費市場21%。

峰源-KY家具出貨的終端消費市場以亞洲為主，占42%、美洲占38%、歐洲11%。

峰源-KY主要從事室內家具研發、生產及銷售，其中以沙發為主要產品，主要銷售市場為美洲的美國及亞洲中國，已取得中國高新技術企業證書，擁有超過百人的專業設計開發團隊。

法人表示，峰源-KY主要合作夥伴包括北歐連鎖家具龍頭、Costco、日本最大家具連鎖品牌等，其中北歐連鎖家具品牌占營收約70%、Costco約10%；峰源-KY中國嘉興廠便是北歐品牌在亞太地區主要代工廠。

峰源-KY運用自有泡棉生產線、以及新領域開發能力，為多個國際知名連鎖家具品牌長期重要合作夥伴，其最大客戶為北歐連鎖家具龍頭，同時為全球第一大連鎖家具品牌，峰源-KY與其已建立20餘年長期穩固合作關係。

2020年峰源-KY更已直接進入全球第3大零售業者Costco供應體系。為因應國際品牌客戶訂單，已布局泰國建廠，將可進一步提升對各大國際品牌客戶供貨能力。

峰源-KY 2019至2021年度營業收入分別為新台幣34.52億元、29.53億元、41.76億元，依目前股本4.5億元計算，每股稅後盈餘分別為4.37元、4.26元及4.71元。（編輯：黃國倫）1110322