俄烏戰事及美通膨疑慮增 法人：台股短線以盤待變

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（中央社記者潘智義台北22日電）台股今天收盤小跌0.65點，連2個交易日成交量縮，法人認為，美聯準會下次恐升息兩碼的疑慮，讓投資人卻步，主因俄烏戰事不停，使通膨疑慮升溫，短線恐以盤待變。

加權指數終場收在17559.71點，小跌0.65點，成交值縮至新台幣2354.55億元，加計盤後交易約2394.64億元，8大類股漲跌互見，塑化、營建、金融類股上漲，機電、造紙、紡織、食品、泥窯類股下跌。

美聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）宣告，若有必要控制過高的通膨，聯準會下次升息幅度會超過一碼。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美聯準會釋出鷹派說法，造成美股下挫，台股跟著連動，但指數跌了又漲回去，相對抗跌；台股今天高點17573點，剛好來到接近3月7日大跌557點跳空缺口17581點至17710點的上緣，也就是近17581點的附近，遇到上檔壓力，投資人寧願觀望，已量縮兩天。

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黃國偉解釋，雖然歷史經驗顯示，美聯準會進入升息循環，第一次升息之後，股市通常會上漲，但前提是能掌握後續升息規律，但這次受到俄烏戰事衝擊，原物料大漲，讓原本已有的通膨疑慮加重，美國升息兩碼並非不可能，況且又可能同步縮減資產負債表，是非常嚴重的緊縮措施，市場能掌握的聯準會政策訊號不足，投資人只能裹足不前。

他認為，台股現階段恐以盤待變，只能等俄烏戰事停止，原物料上漲壓力下降，通膨壓力降低，否則短線投資人仍以觀望為宜，若要買股宜考慮高殖利率個股。（編輯：黃國倫）1110322