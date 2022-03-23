台股大漲逾170點 強勢回補空方缺口

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台股23日在台積電突破月線帶領下大漲171.66點，收在17731.37點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北23日電）市場解讀升息利空淡化，台股今天在台積電突破月線帶領下大漲171.66點，收在17731.37點，回補3月7日17710點至17581點空方缺口，多方勢力重新抬頭。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾暗示不排除將升息幅度擴大到2碼，備受關注；但投資人追蹤烏克蘭戰事發展，消化加速升息腳步的訊息，國際油價回穩，歐美股收高。

台股今天開高走高，盤中大漲近180點，指數最高來到17738點，封閉3月7日的空方缺口。台股加權股價指數終場上漲171.66點，收在17731.37點，漲幅0.98%，成交值新台幣2835.63億元。

觀察盤面表現，上市電子股成交比重拉高，人氣回籠，權值股台積電上漲7元，漲幅1.2%，收在590元，突破月線586元反壓；聯發科上檔遭逢千元關卡壓力，早盤衝高至995元後壓回，終場小漲2元，收在977元。股王矽力-KY上漲1.76%，收3470元。

貨櫃三雄今天力守紅盤，長榮、陽明小漲約0.7%，萬海漲0.3%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天放量上攻，偏多氣氛轉強，主因來自升息腳步大致抵定，即使鮑爾釋出鷹派言論，美股也照彈不誤，顯示通膨與升息的短線利空稍見淡化，指數後續有望再往季線17913點至萬八關卡之間靠攏。（編輯：張良知）1110323