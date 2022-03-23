更多編輯台推薦新聞：
地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

林昀儒單打失利 混雙與鄭怡靜聯手闖進WTT決賽
運動

林昀儒單打失利 混雙與鄭怡靜聯手闖進WTT決賽

不丹是教室報名奧斯卡找不到國名 台灣女婿曝秘辛
娛樂

不丹是教室報名奧斯卡找不到國名 台灣女婿曝秘辛

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
和平醫院護理師女兒確診 南門國中與鄰近國小師生採檢
首頁 / 產經

青安貸款固定加碼減少？蘇建榮：會與公股銀商量

2022/3/23 14:17（3/23 14:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財政部長蘇建榮（圖）指出，青安貸款是基準利率固定加碼0.555%，會與公股銀行商量是否調整加碼。中央社記者郭日曉攝 111年3月23日
財政部長蘇建榮（圖）指出，青安貸款是基準利率固定加碼0.555%，會與公股銀行商量是否調整加碼。中央社記者郭日曉攝 111年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北23日電）立委質詢關切央行升息連動房貸利率調整，首購族負擔增加。對此，財政部長蘇建榮指出，青安貸款以一段式利率來說，是基準利率固定加碼0.555%，加碼部分後續是否要調整會與公股銀行商量。

立法院財政委員會今天審查促進民間參與公共建設法部分條文修正草案等案，蘇建榮等人列席備詢。

會中，部分質詢議題聚焦關心首購族房貸壓力增加，民進黨立委郭國文質詢指出，目前青年安心成家貸款有18萬戶，希望政府思考可以對這18萬戶有所補助。

郭國文建議，拿房地合一超收的新台幣268億元稅金撥補一部分做青年安心成家利息補助。對此蘇建榮表示，財政部有跟相關部會討論，基本上，這部分應該還是需要經過預算程序。

關於郭國文所提建議，蘇建榮進一步說明，目前所有的房地合一稅都是納到長照基金運用，如果預算要重新分配，還要再跟行政院主計總處和衛生福利部討論。

郭國文追問財政部，相關滾動式檢討還要多久。蘇建榮指出，青年安心成家專案2年為一期，今年底會到期，這是一部分；第二部分，加碼的部分，以前是加碼0.585%，後來調整為加碼0.555%，也許後續會與公股銀行商量。

郭國文希望財政部能夠於一週內與公股銀行商量，蘇建榮回應，「儘快」。

媒體今天詢問蘇建榮，青年安心成家貸款利率能否「凍漲」。對此，蘇建榮表示，資金成本相對提高，八大行庫也有一些是民營化，所以會綜合考量。（編輯：黃國倫）1110323

延伸閱讀
央行升息1碼波及房貸戶 楊金龍：平均1年利息多1.9萬央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵升息恐加重貸款負擔 財長：青安房貸利率滾動檢討青安貸款量能穩定增加 今年房貸緊縮需求更強央行升息 公股行庫房貸戶最快4月中旬起有感
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族