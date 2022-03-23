青安貸款固定加碼減少？蘇建榮：會與公股銀商量

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（中央社記者范正祥台北23日電）立委質詢關切央行升息連動房貸利率調整，首購族負擔增加。對此，財政部長蘇建榮指出，青安貸款以一段式利率來說，是基準利率固定加碼0.555%，加碼部分後續是否要調整會與公股銀行商量。

立法院財政委員會今天審查促進民間參與公共建設法部分條文修正草案等案，蘇建榮等人列席備詢。

會中，部分質詢議題聚焦關心首購族房貸壓力增加，民進黨立委郭國文質詢指出，目前青年安心成家貸款有18萬戶，希望政府思考可以對這18萬戶有所補助。

郭國文建議，拿房地合一超收的新台幣268億元稅金撥補一部分做青年安心成家利息補助。對此蘇建榮表示，財政部有跟相關部會討論，基本上，這部分應該還是需要經過預算程序。

關於郭國文所提建議，蘇建榮進一步說明，目前所有的房地合一稅都是納到長照基金運用，如果預算要重新分配，還要再跟行政院主計總處和衛生福利部討論。

郭國文追問財政部，相關滾動式檢討還要多久。蘇建榮指出，青年安心成家專案2年為一期，今年底會到期，這是一部分；第二部分，加碼的部分，以前是加碼0.585%，後來調整為加碼0.555%，也許後續會與公股銀行商量。

郭國文希望財政部能夠於一週內與公股銀行商量，蘇建榮回應，「儘快」。

媒體今天詢問蘇建榮，青年安心成家貸款利率能否「凍漲」。對此，蘇建榮表示，資金成本相對提高，八大行庫也有一些是民營化，所以會綜合考量。（編輯：黃國倫）1110323