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新台幣連3貶 收28.551元探一週新低

2022/3/23 18:18
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）股匯不同調，儘管台股今天大漲逾百點，新台幣匯率貶勢依舊，今天收盤收28.551元，微貶0.8分，連3日貶值且下探一週新低，台北及元太外匯市場總成交金額12.31億美元。

今天在台積電向上突破月線帶領下，台股大漲171.66點，收在17731.37點，回補3月7日17710點至17581點空方缺口，多方勢力重新抬頭，外資今天也買超台股新台幣112.7億元。

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儘管台股反攻，外匯交易員指出，外資在股匯市操作不太同步，今天於匯市還是偏匯出，雖然出口商在月底陸續有些拋匯，抑制貶勢，但也有部分廠商惜售，使得新台幣走勢續弱，今天以28.54元開盤後，最高28.50元、最低28.58元。

外匯交易員分析，如果台股回穩、重拾上攻力道，或許會吸引外資回頭，為台幣帶來支撐，但在國際美元強勢之下，短線新台幣匯率應續呈偏弱整理。（編輯：楊蘭軒）1110323

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