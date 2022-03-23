三大法人同步買超 外資敲進金融股

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（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天大漲171.66點，收在17731.37點，回補空方缺口，三大法人同步買超，其中，外資買超112.7億元，並相當青睞金融股，外資今天前10大買超股有7檔是金融股。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾暗示不排除將升息幅度擴大到2碼。但市場解讀升息利空淡化，台股今天大漲171.66點，收在17731.37點，回補3月7日17710點至17581點空方缺口，台積電也突破月線反壓，多方勢力重新抬頭。

觀察三大法人動向，外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超150.7億元。其中自營商買超35.63億元，投信買超2.37億元，外資及陸資買超112.7億元。

根據外資買超前10名個股，有7名均為金融股，第一名為中信金，買超逾3萬張，其次依序為台新金、台企銀、彰銀、新光金、國泰智能電動車、元大台灣50反1、國泰金、華邦電、富邦金。顯示外資買超標的聚焦金融股為主。

投顧分析指出，台股指數已站回17650點之上，封閉空方缺口，有助緩解壓力，

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天放量上攻，偏多氣氛轉強，主因來自升息腳步大致抵定，即使鮑爾釋出鷹派言論，美股也照彈不誤，顯示通膨與升息的短線利空稍見淡化，指數後續有望再往季線17900點附近至萬八關卡之間靠攏。（編輯：楊凱翔）1110323