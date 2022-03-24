通膨疑慮再起 台股反彈恐告一段落

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）油價上漲再度引發通膨隱憂，美股出現明顯的回檔走勢，分析師表示，台股短線雖強彈逾900點，但通膨再度造成國際股市動盪，彈勢恐暫告一段落。

美股4大指數全面收黑，道瓊工業指數下跌448.96點或1.29%，以34358.50點作收。標準普爾指數下挫55.37點或1.23%，收在4456.24點。科技股那斯達克指數挫跌186.21點或1.32%，收13922.61點，費城半導體指數下跌85.53點或2.48%，收3360.32點。

分析師表示，台股近6個交易日僅1個交易日收小黑，主要來自於美股強力帶動，不過近期成交值已有萎縮跡象，代表多方追價力道已近枯竭，加上短線乖離擴大，若可在半年線17579點之上稍事整理，技術面支撐可望更加穩固。

不過，法人也認為，俄烏情勢牽動國際資本市場甚鉅，包括油價、通膨議題皆影響資本市場表現，外資近期雖因停止倒貨台積電，對台股賣超力道有所減弱，尚難斷言對台股後市看法有翻多跡象，短線審慎觀望為宜。

歐股受到俄羅斯與烏克蘭衝突未解、國際石油及天然氣價格攀升，再度引發對於俄羅斯能源供應及通膨飆升的擔憂。倫敦FTSE 100指數下跌16.09點、跌幅0.22%，以7460.63點作收，法蘭克福DAX 30指數下挫189.55點、跌幅1.31%，收14283.65點，巴黎CAC 40指數挫跌77.98點、跌幅1.17%，收6581.43點。（編輯：張均懋）1110324