台積電翻紅 台股跌幅收斂收17699點守住5日線

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台股24日在台積電由黑翻紅帶動下，終場小跌32.31點，收17699.06點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）油價上漲引發通膨疑慮，台股早盤雖一度下跌超過百點，但在台積電由黑翻紅帶動下，電子股跌幅收斂，台股終場小跌32.31點，收17699.06點，守住5日線17601點。

加權股價指數終場下跌32.31點、跌幅0.18%、收在17699.06點、成交值新台幣2626.68億元，除了台積電翻紅收591元外，鴻海祭出掛牌以來最高股利政策，也吸引資金進駐，漲1元，收106.5元。

除電子股表現抗跌外，俄烏戰爭造成肥料價格大漲，包括台肥、東鹼、興農盤中聯袂大漲，鉀肥大廠東鹼盤中一度創下55.5元波段新高價，爆出逾15萬張大量，收盤漲2.37%，收51.8元。

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分析師指出，台股表現依舊受到外資態度影響，外資上週台指結算後現貨賣壓減緩，並轉為小幅買超，但因系統性風險仍未退散，外資仍持續觀望，投信持續買超，推升指數低點反彈將近900點，月線並往季線靠近，同時將面臨17800點以上更大壓力區。

此外，法人也指出，目前大盤反彈僅回補一個跳空缺口，在俄烏戰爭造成的18055點、17939點缺口未封閉前，都以反彈視之。而若近期能持穩，4月將迎來包括股利資金活水、企業首季亮麗財報、俄烏戰爭帶動原物料行情等3大利多，未來行情有機會強勢回升。（編輯：黃國倫）1110324