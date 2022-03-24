勞動市場穩定 2月失業率3.65%近22年同期新低

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（中央社記者蘇思云台北24日電）主計總處今天公布2月失業率3.65%，較1月微升0.04個百分點，主因為年後轉職與部分臨時性工作結束所致，經季節調整後的失業率為3.67%，兩個數字都是民國90年以來同月新低，顯示勞動市場穩定。

主計總處統計，2月失業人數為43.4萬人，較1月增加4000人，主因為春節後轉職與部分臨時性工作結束所致；其中因對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束而失業者分別增加3000人及2000人。1到2月失業人數平均為43.2萬人，較去年同期減少9000人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，每年1、2月的失業率統計多會參雜季節性因素，2月失業率較1月微幅上升到3.65%；2月季節調整後的失業率3.67%，則比1月下降0.03個百分點，兩個數字都已經是近22年同月新低，顯示勞動市場穩定。

媒體關注勞動市場是否已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準，陳惠欣表示，疫情對勞動市場的影響正逐漸縮小，但還沒完全恢復到疫情前水準。

陳惠欣解釋，失業率調查中，會詢問失業原因，其中有一項是工作場所業務緊縮或歇業所致。去年6月該數字是25萬人，而從去年7月以來，已連續8個月逐漸下滑，到今年2月為14.4萬人；但若跟去年4月本土疫情爆發前的12.2萬人相比，仍有2.2萬人的差距。不過，2月勞動參與率59.17%，已經比去年4月上升0.02個百分點。

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2月就業人數1145.8萬人，較1月減少1.6萬人，與去年同月比較減少約5.6萬人。陳惠欣表示，就業人數不能只看絕對數字，2月就業人數下滑除了季節性因素外，也還有15歲以上民間人口減少的人口結構問題，因此一起參考其他指標較好。

展望勞動市場後續發展，陳惠欣表示，主要還是要看經濟情勢的變化，不過，從過去5年數據來看，除了109年因為疫情，該年3月失業率比2月上升0.02個百分點外，其餘年份的3月失業率多數比2月下降0.03到0.07個百分點，可以說3月失業率有機會下滑。（編輯：楊蘭軒）1110324