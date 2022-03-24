股匯齊跌 新台幣連4貶收28.602元

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台灣今天股匯齊跌，加權股價指數下挫32.31點；市場對於美國升息的預期心理濃厚，吸引資金回頭布局美元，外資持續匯出下，新台幣匯率連4貶，今天收盤收在28.602元，貶值5.1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.555億美元。

美國聯準會（Fed）啟動升息循環，且下次會議升幅可能擴大至2碼，相關議題持續在金融市場發酵，使得國際美元維持強勢格局，亞幣承壓。

台股今天終場下跌32.31點、跌幅0.18%、收在17699.06點。外匯交易員指出，外資今天小幅賣超台股，在匯市也續呈匯出，且因為市場看升美元，不只壽險、投信敲進，也有些散戶進場；另一方面，雖然出口商月底有拋匯實質需求，但新台幣持續走貶，出口商惜售心態濃厚，也讓台幣缺乏支撐。

新台幣兌美元今天開盤價為28.600元，最高28.570元、最低28.633元。

外匯交易員認為，接下來是月底僅剩的幾個交易日，出口商還是得適度拋匯，可望抵銷美元走強帶來的壓力，但在熱錢持續匯出之下，短線新台幣應呈偏弱整理。（編輯：楊蘭軒）1110324