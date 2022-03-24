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投資人關注烏克蘭戰事 亞股走勢分歧

2022/3/24 18:27
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（中央社香港24日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢不一，投資人評估通膨飆升以及中央銀行計劃加速升息帶來的衝擊。國際油價雖回檔，仍盤據高點，市場憂心西方對俄羅斯進一步制裁恐讓原已緊俏的供應雪上加霜。

股市過去一週來的漲勢似暫結束，投資人關注烏克蘭戰事進展，以及同時並進的外交努力。

目前各界目光聚焦在本週召開的北大西洋公約組織（NATO）會議，美國總統拜登和其他領袖預期將討論對莫斯科施加更多制裁。與此同時，歐盟仍在討論是否對俄羅斯石油祭出禁運。

國際油價飆漲推升原已飆高的通膨，美國通膨已來到40年來高點，英國物價也來到30年高點，央行因此面臨緊縮貨幣政策的壓力，以避免通膨失控。

美國聯邦準備理事會（Fed）利率立場因此漸趨強硬。

聯準會上週決議升息1碼後，主席鮑爾（Jerome Powell）21日暗示，物價攀升速度若未減緩，聯準會可能不只一次升息2碼，即使會犧牲經濟復甦亦在所不惜。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「基於（可能會）升息2碼數次，甚至近期內緊急升息，我們可能會看到波動加劇。油價又飆漲恐導致停滯性通膨，再次衝擊市場情緒下，壓力又在醞釀中。」

前一天的華爾街股市收跌，亞洲股市今天震盪，走勢不一。

日股日經指數收漲0.3%，來到28110.39點。港股恆生指數收跌0.9%，來到21945.95點。上海綜合股價指數收跌0.6%，來到3250.26點。

至於其他亞股表現，雪梨、新加坡、雅加達股市收高，首爾、威靈頓和台北股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110324

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