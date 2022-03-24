壽險業連3月減碼台股近千億 升息循環將加碼海外債
2022/3/24 19:02
（中央社記者謝方娪台北24日電）2月國際市場震盪，台股表現相對抗跌，不過壽險業仍繼續實現獲利、減碼台股近新台幣500億元，連3月合計減碼台股近千億元。隨美國啟動升息，壽險業者指出，今年將伺機加碼海外債券。
俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，烏俄戰爭正式開打，國際市場震盪，2月台股盤中高低點落差近800點，單月小跌0.125%作收，表現相對抗跌。
據金管會統計，截至2月底為止，壽險業持有台股部位按市值計算仍守住2兆元大關，不過相比1月底2兆653億元，2月底壽險業持有台股部位減少515億元、跌至2兆138億元。
扣除大盤微幅下跌因素，推估壽險業趁市場波動之際把握時機持續實現獲利，減碼台股近500億元。
加計壽險業去年12月減碼台股42億元、今年1月減碼台股近400億元，壽險業連3月減碼台股部位已近千億元。
另一方面，壽險業持有國外股票部位同樣呈現下滑，相比1月底壽險業持有國外股票6158億元，2月下滑143億元、縮水至6015億元。
同步觀察壽險業持有現金部位，2月底壽險業持有國外現金折合新台幣為5395億元，單月水位大減1322億元；國內現金水位呈現上升，自6684億元攀升至6987億元，月增303億元。
近日美國聯準會（Fed）正式啟動升息腳步，利率往上走，帶動壽險業新錢投資報酬率走高，壽險主管指出，今年投資重點在於伺機加碼海外債券部位，以拉抬利息收益。（編輯：潘羿菁）1110324
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