美股勁揚 法人：台股半年線有撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美股四大指數勁揚，台股24日下跌32.31點收在17699.06點，投信終結連36個交易日買超台股。法人指出，台股半年線約17584點有撐，但量能萎縮，短線突破上方季線反壓不易，走勢震盪整理。

美股勁揚，道瓊工業指數上漲349.44點或1.02%，以34707.94點作收，標準普爾500指數上揚63.92點或1.43%，收4520.16點，科技股那斯達克指數勁揚269.24點或1.93%，收14191.84點，費城半導體指數大漲172.39點或5.13%，收3532.72點。

台股加權股價指數24日下跌32.31點，收在17699.06點，失守17700點整數關卡，成交值相對萎縮至新台幣2626.68億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超，自營商買超，合計賣超47.04億元，其中自營商買超0.42億元，投信賣超18.22億元，外資及陸資賣超29.24億元，投信終結連36個交易日買超台股。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加1325口至2469口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1112口至1萬944口。

期貨法人指出，台股24日收長下影線黑K，半年線約17584點有撐，但量能萎縮、加上國際股市尚未穩定，台股短線要突破上方季線約17911點反壓不易，後續走勢震盪整理。

台灣證券交易所對外資券商啟動調查，引起市場矚目。金管會24日表示，證交所維護市場運作，本身就可以進行日常監理，此次查核也是例行持續性監理作業之一，並非首次、也沒有大動作查外資。

2月國際市場震盪，台股表現相對抗跌，不過壽險業繼續實現獲利、減碼台股近新台幣500億元，連3月合計減碼台股近千億元。隨美國啟動升息，壽險業者24日指出，今年將伺機加碼海外債券。

市場對美國升息預期心理濃厚，吸引資金回頭布局美元，外資持續匯出下，新台幣匯率連4貶，24日收盤收在28.602元，貶值5.1分。（編輯：張均懋）1110325