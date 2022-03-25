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聯發科智慧電視平台 支援杜比高階視覺音訊功能

2022/3/25 10:30
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）晶片設計大廠聯發科今天宣布，旗下智慧電視平台Pentonic系列的8K和4K晶片支援杜比視界IQ精準細節功能，預計今年下半年開始陸續提供新技術給智慧電視製造商。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，結合聯發科的電視晶片技術與杜比的視覺和音訊技術，將為使用者帶來沉浸式、劇院般的娛樂體驗。

聯發科指出，杜比視界IQ精準細節功能可以使亮區和暗區的畫面同時呈現令人驚歎的細節，解鎖杜比視界內容更好的細節表現。增強的紋理和層次感，讓影像在8K和4K智慧電視上獲得更佳的銳利度。

聯發科的Intelligent View技術結合杜比在影像科技方面的最新成果，可同時處理多個杜比視界影像來源，使用者可在多個視窗同時收看不同的杜比視界娛樂內容，且每個視窗裡的內容都能展現令人驚豔的細節。

聯發科Pentonic系列電視晶片還支援杜比視界的遊戲功能，透過自動低延遲模式和可變刷新率技術，進一步降低延遲和提升畫質，提高玩家的杜比視界遊戲體驗。（編輯：趙蔚蘭）1110325

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