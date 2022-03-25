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投資台灣三大方案再添3案 導入循環再利用系統

2022/3/25 18:02
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（中央社記者梁珮綺台北25日電）經濟部今天再通過3家中小企業擴大投資新台幣9億元，分別是承鴻國際實業、印比雅實業及佳運製冰，皆導入循環再利用系統，降低能源耗損，持續朝永續邁進。

經濟部投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，通過承鴻國際實業、印比雅實業及佳運製冰3件申請案，金額為9億元。截至目前為止，投資台灣三大方案已帶動1183家企業投資約1兆6728億元，預估創造13萬3288個本國就業機會，後續尚有4家企業排隊待審。

承鴻國際實業專精合金鋼脫腊鑄造製品，主要供應汽機車、機械五金、閥類及醫療設備產業，為開發新世代製程與產線智慧化，規劃斥資逾5億元在台南市新建3廠。

與此同時，承鴻國際實業將在既有2廠及新廠導入高階機器設備產線，並增設智能蠟回收系統，將過去傳統蠟回收系統的蒸氣餘溫再利用，強化節能功效。

印比雅實業從事建築五金商品製造及銷售，產品包含門把手、窗戶把手、防火門鎖組、銅鎖組、鋁門鎖組及五金配件等，產品多使用在亞洲得獎建物如吉隆坡W Hotel等，為打造智慧化管理工廠，計畫投入逾億元在台中市廠房導入高階節能機器設備，降低能源耗損。

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佳運製冰則有多年的製冰經驗，以100% RO逆滲透純水製成食用冰塊，販售給各大連鎖超商、超市、手搖飲料店、咖啡廳及早餐店等，將投入近3億元在南投竹山鎮新建廠房。

根據規劃，佳運製冰將建立一貫化製冰廠，導入先進淨水設備、製冰機及儲冰槽，建置智慧化及自動化製冰產線，降低冰塊受污染風險，在減碳排方面，採用最新節能冷凍設備，可有效降低20%耗能，並運用循環回收處理廢棄碎冰塊，用於壓縮機散熱，達到省水與能耗循環利用效益。（編輯：蘇志宗）1110325

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