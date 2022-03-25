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台股本週上揚220點 電子零組件類股漲最多

2022/3/25 18:19
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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在17676.95點，較上週上揚220.43點，漲幅約1.26%；其中以電子零組件類指數上漲4.52%最大，航運類指數下跌5.75%最大。

證交所透過新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲184.18點，漲幅約1.23%，未含電子類指數上漲101.08點，漲幅約為0.5%，未含金融電子類指數上漲8.02點，漲幅約0.05%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3949.5億元，占全體上市股票交易金額30.69%；航運類1754.12億元，占13.63%；電子零組件類1193.98億元，占9.28%。

本週成交量周轉率前3名產業依序為化學工業類14%、航運類7.79%、電機機械類6.64%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3509.54億元，全體上市股票成交金額為1兆2868.92億元，股票成交量周轉率為2.58%。

證交所說明，累計今年初開盤迄今共52個交易日，集中市場總成交金額為16兆3664.48億元，市場日平均成交金額為3147.39億元，股票成交量周轉率為29.57%，股票日平均成交量周轉率為0.57%。

今天全體上市公司市場總值為54兆8450.79億元，較上週3月18日市值54兆1632.69億元增加6818.1億元，增幅約1.26%。（編輯：蘇志宗）1110325

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