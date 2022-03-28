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俄宣布馬立波停火讓平民撤離 烏克蘭：4月1日線上談判
首頁 / 證券

俄烏和談可望有進展 亞股大多收高

2022/3/28 18:59
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（中央社香港28日綜合外電報導）投資人看好俄羅斯和烏克蘭停火談判本週有進展，亞洲股市今天大多收高。不過，中國大城上海實施防疫分階段封鎖，引發外界再度擔憂本已緊繃的供應鏈，使得亞股漲幅受限。

法新社報導，隨著烏克蘭戰爭進入第2個月，投資人冀望俄烏雙方今天或明天在土耳其舉行談判時，將能夠朝終止危機有所進展。由於俄羅斯軍隊一直難以突破較小對手國烏克蘭的頑強抵抗，外界期待莫斯科可能願意讓緊張情勢降溫。

不過，外界對於中國經濟的疑慮，影響到市場樂觀氣氛。中國最大城市暨金融中心上海爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，今天開始實施分階段防疫封鎖，先是東區封鎖至4月1日，緊接著西區也封鎖數日。

另一方面，投資人越來越相信，美國聯邦準備理事會（Fed）將採取日益積極作為來讓通貨膨脹降溫。被視為未來利率指標的美國公債殖利率已應聲勁揚。這使得市場信心持續承受壓力。

儘管如此，亞洲股市今天收盤大多上漲。香港股市一掃上週最後交易日重挫陰霾，收盤揚升1.3%；上海股市也收高，小漲0.1%。雪梨、新加坡、曼谷、雅加達和馬尼拉股市同樣收紅。

然而，東京股市收盤下跌0.7%，台北和威靈頓股市也皆收低。首爾股市則收在平盤。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110328

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