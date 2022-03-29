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航運玻璃強勢 台股在半年線附近震盪

2022/3/29 11:14
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（中央社記者張建中台北29日電）美股收高，台股同步走揚，指數一度上漲65.9點，攀升至17585.91點，逼近17592點半年線。電子類股小漲，玻璃及航運類股為盤面強勢族群。

至10時55分，台股加權指數來到17544.57點，上漲24.56點，成交值新台幣1414億元。

傳統產業股今天漲跌互見，冠軍預計每股配發新台幣1元現金股利，加計現金減資，每股退還股東1元，股東將可領回每股2元現金，股價一度強攻漲停達12.85元，連帶帶動台玻等同步走高，玻璃類股指數大漲逾3%，表現強勢。

航運類股在長榮、陽明、華航及長榮航股價同步走高推升下，類股指數一度上漲逾2%；鋼鐵類股表現相對疲弱，類股指數一度下挫逾1%。

電子股呈漲跌互見局面，整體電子類股指數小漲。台積電股價一度達589元，上漲5元，市值增加1296億元，攀高至15.27兆元，貢獻大盤指數約41點。

友達光電決定採輕簡資本策略，將透過配息及現金減資，預計2022至2024每股合計配發現金6.5元，股價表現疲弱，跌破20元關卡，滑落至19.8元，下跌0.65元，跌幅逾3%。（編輯：張均懋）1110329

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