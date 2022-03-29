遠傳發行電信業首檔社會責任債券 投入5G建設

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（中央社記者江明晏台北29日電）遠傳電信今天發行電信業首檔「社會責任債券」達新台幣27億元，資金將投入5G建設帶動產業發展、弭平數位落差。

遠傳持續以實質行動投入永續發展，今天宣布發行台灣電信業首檔社會責任債券，發行金額新台幣27億元，發行年期為5年期，票面利率為0.88%，於升息前夕順利完成訂價並募集發行。

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遠傳說明，本次債券募集資金將投入5G建設，帶動產業發展、弭平數位落差，這是遠傳繼去年5月、11月與金融業合作發行「永續指數連結商業本票」後，第4次發行永續金融商品，致力兼顧營收成長與ESG（環境、社會、治理）永續發展。

遠傳進一步說明，永續金融已成為加速企業邁向永續目標的重要推手，越來越多投資人將ESG列入投資評估的關鍵考量。社會責任債券是永續發展債券的三項主要債券之一，以改善社會問題為宗旨，籌集資金將全數用於社會效益相關投資計畫，被譽為疫情全球流行以來，最能發揮社會功能的金融工具。（編輯：張均懋）1110329