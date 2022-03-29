俄烏新一輪停火談判展開 亞股漲多跌少

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（中央社香港29日綜合外電報導）亞洲股市今天漲多跌少，主因投資人對目的是結束長達一個月戰爭的烏克蘭和俄羅斯談判，抱持樂觀態度。

儘管東歐衝突持續升級，但外交官設法尋找和平解決方法，讓投資人對重返股市的信心愈來愈強。

現在市場聚焦在伊斯坦堡，俄烏兩國官員在此展開3月10日以來的首度面對面談判。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）呼籲雙方「結束這場悲劇」。他還說：「全世界正在等待你們的好消息。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稱莫斯科的軍事目標是「將烏克蘭去軍事化和去納粹化」，以及要求烏克蘭保持中立地位。

中立性和遭俄國占領的頓巴斯（Donbas）未來的地位可能會在談判議程上，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）承認「以武力解放所有領土是不可能的，恐怕會演變成第三次世界大戰，我完全了解這點」。

但他強調：「烏克蘭的主權和領土完整是毋庸置疑的，對國家的有效安全保障是強制性要求。」

東京股市、香港、雪梨、首爾、台北、曼谷和威靈頓股市都收漲；上海、新加坡、馬尼拉和雅加達股市則收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110329