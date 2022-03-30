淨零碳排轉型8年9000億 2050拚再生能源占比破6成

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）國發會今天公布台灣2050淨零碳排路徑圖，2040年電動車、電動機車市售比達100%，力拚2050年再生能源發電占比超過60%；政府在2050年前全力推動淨零轉型主要計畫，目前規劃至2030年前投入預算近新台幣9000億元。

國發會今天舉行台灣2050淨零碳排路徑圖記者會，國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬、科技部次長林敏聰、經濟部次長林全能、交通部次長陳彥伯以及內政部次長邱昌嶽等官員出席。

國發會報告揭露未來的階段重要里程碑，2025年不興建新燃煤電廠、2030年風力光電累積裝置容量達40GW，2040年燃煤、燃氣電廠依CCUS發展進程導入運用，且電動車、電動機車市售比達100%；2050年再生能源發電占比便將超過60%、智慧變電所布建率達100%。

報告指出，2050淨零轉型主要計畫至2030年預算將近9000億元，其中以再生能源及氫能、電網及儲能占比較高，各自達2107億元及2078億元，運具電動化則為1683億元，其他項目還有低碳及負碳技術、節能及鍋爐汰換、資源循環等。

環保署簡報時說明，為了達到2040年電動車、電動機車市售比100%的目標，將透過運具電氣化、人本綠運輸、私人汽機車管理等三面向推動。

運具電氣化方面，措施包含提高電動車市占率、創造國內市場需求、製造在地化、完善使用環境，以及強化車輛碳排管理等，因此後續將補助加速國產電動車產品開發與生產，並完善住宅與公共停車充電設備，同時提升新車能效標準，逐步加嚴車輛碳排標準。

國發會主委龔明鑫則強調，政府設定2040年的電動車目標，但過程中不會用禁售手段，而是補貼、外部成本內生化等作法，促進目標達成。

環保署提到，2050淨零轉型可促進經濟成長、帶動民間投資，還能創造綠色就業；翻轉高進口能源依賴風險，由2021年的97.4%，2050年將降至50%以下。（編輯：林淑媛）1110330

（國發會提供）