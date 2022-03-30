2050年淨零碳排 台泥亞泥提前布局減碳方針

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（中央社記者賴言曦台北30日電）國發會公布2050年淨零碳排路徑圖，規劃水泥業擴大使用原料及燃料替代。台泥表示，減碳方針一直都是「超前部署」；亞泥指出，已承諾要達到2050年淨零碳排目標。

國發會今天公布2050年零碳排路徑圖，水泥業方面規劃擴大礦石原料及燃料替代。

台泥發言人黃健強接受中央社記者電訪時表示，台泥對於零碳排的工作向來超前部署，「我們一直走在前面」。另因熟料是水泥產品中碳排最高的原料，台泥近年也積極建議政府調降水泥熟料比例規定，以符合世界減碳趨勢。

據台泥官網，台泥預計2025年應用替代原料達1000萬噸、應用替代燃料達10%。另以2016年為基準，規劃2030年在台灣法令、替代燃料許可與市場需求下，碳排放強度減少31%，目標要在2050年達到混凝土邁向碳中和。

亞洲水泥回應中央社詢問時則指出，亞泥去年已承諾達到2050年淨零碳排目標，經內部碳定價評估後估算，從現在到2025年期間，每噸二氧化碳減碳投資成本為新台幣216元。

減碳措施方面，亞泥指出，亞泥透過製程改善每年共可降約25萬噸溫室氣體排放；另每年使用超過過2萬公噸、約4%廢棄物替代煤炭，未來會再提高比例，預計2030年使用20%替代燃料，預計降低整體約7%碳排。

除上述兩種措施外，亞泥表示，目前採取的減碳措施還有使用替代原料，2030年目標將使用100萬噸替代原料，相當每噸水泥再使用廢棄物約達300公斤；另亞泥也生產並外銷碳排僅75%的低碳墁砌水泥，相較一般水泥每單位碳排可降低約15%。

亞泥也指出，2025年要達到比2019年減碳8%，仍需投資上億元，但評估未來碳費價格和廢棄物處理費會漸增的趨勢，提前投入循環經濟和減碳將會有正面成本效益優勢。（編輯：郭無患）1110330