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2050再生能源破6成無核電 龔明鑫保證可支撐產業發展

2022/3/30 14:02（3/30 22:41 更新）
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國發會30日舉行記者會說明台灣2050淨零排放路徑及策略，國發會主委龔明鑫（左）、經濟部次長林全能（右）出席，兩人於席間交談。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
國發會30日舉行記者會說明台灣2050淨零排放路徑及策略，國發會主委龔明鑫（左）、經濟部次長林全能（右）出席，兩人於席間交談。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
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（中央社記者梁珮綺、潘姿羽台北30日電）國發會主委龔明鑫今天表示，2050淨零轉型規劃沒有核能，而是再生能源發電占比會超過60%，初步估計每年電力平均成長1.5%至2.5%，足以支撐台灣產業發展；目前當務之急是必須在2030年前，盡快建立儲能系統與電網韌性。

經濟部次長林全能表示，電力成長每年平均1.5%至2.5%是經過全面盤點結果，包括台積電等半導體業者在台灣擴大設廠、投資台灣三大方案申請踴躍以及未來將全面實施運具電動化等因素，都已納入考量。

減碳浪潮來襲，永續發展成為全球共識，國發會上午公布2050淨零轉型路徑圖記者會，提出4大轉型策略、2大治理基礎，透過能源、產業、生活、社會轉型及研發負碳技術、制定相關法規來推動。包括國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬、經濟部次長林全能以及內政部次長邱昌嶽等官員出席。

根據規劃，2050年再生能源發電占比會超過60%，且沒有納入核能，當中又以風電與光電為主力，預期屆時風電目標為40至55GW、光電為40至80GW。

然而，隨著投資熱絡、廠商擴廠，電力需求持續往上攀升，偏偏再生能源具有間歇性特性，若以綠能作為基載電力，各界憂慮是否能穩定供電。

龔明鑫表示，2050淨零轉型計畫啟動後，期間陸續與公民團體、工商團體、法人團體召開多場座談會後定案，他強調，從現在開始到2050年，絕對不會因為淨零轉型而發生電力不足狀況。

他強調，政府在規劃淨零轉型計畫時，就保留電力成長空間，以年平均成長2%為基準、正負0.5%，需電量為4275億度到5731億度，應該足以支撐產業發展、維持供電穩定。

龔明鑫回答媒體提問時指出，再生能源成為基載電力已是全球趨勢，各國都面臨同樣問題，台灣的當務之急就是在2030年前，要將儲能系統、電網韌性盡快建立，才能繼續往前走。

此外，出席記者會的林全能表示，光電可分為屋頂型與地面型，屋頂型會盡最大努力設置，地面型部分，一直與農委會積極合作進行漁電共生，行政院也有小組進行跨部會協調。

內政部次長邱昌嶽說，任何新建的公共工程，只要能設置太陽能板就會設置，民間的話會先鼓勵，再慢慢要求。（編輯：林淑媛）1110330

國發會30日舉行記者會說明台灣2050淨零排放路徑及策略，經濟部次長林全能出席，回應媒體提問。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
國發會30日舉行記者會說明台灣2050淨零排放路徑及策略，經濟部次長林全能出席，回應媒體提問。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
國發會30日舉行記者會公布台灣2050淨零碳排路徑圖，會中說明政府在2050年前全力推動淨零轉型主要計畫，目前規劃至2030年前投入預算近新台幣9000億元。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
國發會30日舉行記者會公布台灣2050淨零碳排路徑圖，會中說明政府在2050年前全力推動淨零轉型主要計畫，目前規劃至2030年前投入預算近新台幣9000億元。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
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