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淨零浪潮來襲 王道銀行率先推刷卡查碳足跡明細

2022/3/30 16:50（3/30 17:21 更新）
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王道銀行30日舉辦記者會，宣布導入消費碳明細功能，王道銀行董事長駱怡君（中）出席。（王道銀行提供）中央社記者張璦傳真 111年3月30日
王道銀行30日舉辦記者會，宣布導入消費碳明細功能，王道銀行董事長駱怡君（中）出席。（王道銀行提供）中央社記者張璦傳真 111年3月30日
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（中央社記者張璦、謝方娪台北30日電）淨零排放浪潮來襲，王道銀行今天宣布採用萬事達卡碳足跡計算器功能，創全亞太地區首例；為鼓勵客戶注意消費碳排量，王道銀行也提出符合一定條件下可享新台幣活儲年利率加碼優惠。

王道銀行今天舉辦記者會宣布，成為全台首間推出消費碳明細功能、亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行，王道銀行萬事達卡新舊戶即日起皆可在網銀或App上查詢所購產品與服務的碳排放量。

王道銀行董事長駱怡君致詞表示，希望藉此發揮金融中介者力量，讓消費者覺察、進而減少日常消費的碳排放量，而因應推出的活存優惠與低碳生活卡，更是盼藉由銀行提供的優惠機制，引導消費者落實減碳。

萬事達卡的碳足跡計算器採用碳排放精算指數「奧蘭指數（Aland Index）」，涵蓋全球包含台灣市場99%以上的消費碳排放數據。

王道銀行透過萬事達卡的API（Application Programming Interface，應用程式介面）技術，將碳足跡計算器導入王道銀行App，推出「碳足跡明細功能」，依據消費者購買的產品服務項目與金額，估算每筆刷卡消費產生的碳排放量。

王道銀行並推出全台第一張以減碳量決定回饋優惠的「低碳生活卡」，首創由碳排放量決定現金回饋比例，平均每元碳排放量較低者可獲得較高的現金回饋比例。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文說，未來消費者能透過王道銀行App精準看見每一筆花費所產生的碳排放量，更可以透過減少碳排獲得更好的回饋，以鼓勵更多消費者做出友善地球的消費決定。

王道銀行萬事達卡用戶只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少1筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年1月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。（編輯：楊蘭軒）1110330

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