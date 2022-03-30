劉德音：樂見淨零碳排路徑公布 產業會積極配合

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（中央社記者張建中新竹30日電）國發會今天公布台灣2050淨零碳排路徑圖，台積電董事長暨台灣半導體產業協會理事長劉德音表示，非常高興政府公布台灣淨零碳排路徑圖，其中也揭露氫能布局，「這就是希望政府能夠超前布署的部分」，對於淨零碳排，產業會積極配合。

台灣半導體產業協會今天召開會員大會，劉德音說，2021年全球因疫情及中美貿易衝擊影響，充滿不確定性，不過台灣半導體產業成績依然亮麗。

劉德音表示，去年全球半導體市場總銷售額達5559億美元，年成長26.2%，台灣半導體產業產值達新台幣4兆元，年成長達26.7%；其中，台灣晶圓代工製造及封測產業居全球第1，整體半導體業及IC設計業為全球第2。

他說，台灣半導體產業在節能、環安及永續領域也有傑出表現，近6年於節能減碳的總投資金額累計近新台幣88億元，累計節電約38億度電；台灣半導體產業協會會員企業去年執行超過1400件節能改善方案，年節電達8億度，複合年節電率超過2%，優於1%的法規要求。

劉德音表示，去年聯合國氣候變遷大會中，各國政府無不致力宣示實現淨零排放目標，台灣近期氣候變遷法修法也將2050淨零碳排目標納入其中。他指出，如何達到淨零碳排目標，並因應歐盟將實施的碳邊境調整機制，將是未來幾年面臨的最大挑戰。

針對國發會今天公布台灣2050淨零碳排路徑圖，劉德音說，非常高興政府公布淨零碳排路徑，台灣半導體產業在國際半導體產業中非常重要，要跟得上全世界的腳步，會積極配合政府進程。

至於能源結構調整，劉德音表示，對於政府能源政策不予置評，政府有長遠規劃，不過，非常高興看到有氫能，氫能需要很多具體投資，這就是希望政府能夠超前布署的部分。（編輯：潘羿菁）1110330